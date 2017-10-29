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(Görüntülü Haber) 4 bin kişi zeybek oynadı, Atatürk’ün kalpaklı portresini oluşturdu

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, 4 bin kişi aynı anda zeybek oynadı, ardından bir araya gelerek Atatürk’ün kalpaklı portresini oluşturdu

29 Ekim 2017 02:29

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında, 4 bin kişi aynı anda zeybek oynadı, ardından bir araya gelerek Atatürk’ün kalpaklı portresini oluşturdu.

Bayraklı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94\'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Smyrna Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Etkinlik, alana kurulan dev perdeden Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3 d mapping gösterisi (görüntü, ışık ve sesle yapılan gösteri) ile başladı. Işık ve lazer gösterileri sunuldu, havai fişekler ise geceyi aydınlattı. Daha sonra 7’den 70’e farklı yaş gruplarından 4 bin kişi, kendileri için hazırlanan bin 200 farklı tonda, üzerinde Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının bulunduğu kıyafetlerle meydandaki yerlerini aldı. Saatler 19.23’ü gösterdiğinde 4 bin kişi, aynı anda zeybek oynadı, ardından da bir araya gelerek Atatürk’ün renkli kalpaklı portresini oluşturdu. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, binlerce kişi tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Etkinliğin ardından sanatçı Haluk Levent sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını kalabalık için seslendirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ etkinlikte yaptığı konuşmada, “Dünyada bir ilki gerçekleştirdiniz. Sizi kutluyorum. Geçen sene de bir ilki gerçekleştirdik, bu sene de aynı şeyi yaptınız. Bugün burada sevgili Atatürk’ü renkli kalpaklı resmini 4 bin insanımız gövdesini koyarak yaptı. Aslında bu toprağa bu gövdeler konurken sadece vücudunuzu değil, kalbimizdeki Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini, vatanımızı, bayrağımızı koydunuz\" diye konuştu. 

Karabağ’ın konuşmasının ardından hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.

 

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