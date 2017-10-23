(Görüntülü Haber) 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralındı



Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara) (DHA)- ANKARA\'nın Çubuk İlçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü yaralandı.



Kaza, Barbaros Mahallesi Karagöl Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Karagöl Caddesinden Çarşı merkezine seyir halindeki Ercihan Kesen yönetimindeki 06 YR 371 plakalı minibüs önce Karagöl Caddesi üzerinde park halinde duran Abdullah Aydın\'a ait 06 FH 245 plakalı otomobile, ardından da Eyüp Çağlayan\'a ait 48 YV 566 plakalı otomobil ve Nihat Arıkan\'a ait 06 BD 6324 hafif ticari araç sonrasında orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza esnasında araçtan kaldırıma fırlayan sürücü Kesen\'e çevredeki vatandaşlar yardım etti. Kazada yaralanan Ercihan Kesen Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki aracın hurdaya döndüğü kazada yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.