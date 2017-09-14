(Görüntülü Haber) '3.Agro Sorgun Tarım Ve Hayvancılık Fuarı' açıldı

Halit YILMAZ SORGUN(Yozgat), (DHA) YOZGAT\'ın Sorgun İlçesi\'nde Kaymakamlık, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından organize edilen \'3.Agro Sorgun Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Makine ve Ekipmanları Fuarı\' törenle açıldı. Sorgun fuar alanında düzenlenen törene Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz, Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri, çiftçiler ve firma yetkilileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, Sorgun bir gün gelecek, termalin başkenti olacaktır. Buna olan inancımda tamdır, bu anlamda geçen dönemde daha çok yerelde yaptığımız çalışmaları artık ulusal ve uluslararası arenaya taşıyacağız. Sorgun bir üniversite kenti olacaktır, fakültesi, meslek yüksekokulu ve üniversitemizin diğer hizmet birimleri ile bu markayı oluşturma adına var gücümüz ile çalışacağızdedi. Milletvekili Yusuf Başer ise fuarların üretici ile teknolojinin buluştuğu bir yer olduğunu belirttiği konuşmasında, Yozgat\'ı ve Sorgun\'u turizmin, tarımın, hayvancılığın, termalin başkenti yapmak istiyorsak, değerlerimizi, kültürümüzü, beyin yapımızı da bir araya getirmek suretiyle Yozgat\'ın ve Sorgun?un kalkınmasına katkı sunmamız gerekiyor. Eğer siz bu bölgeye yatırımcıyı çekmek istiyorsanız, yolumuzu, havaalanımızı ve hızlı treni getirmeniz gerekiyor. Bu anlamda önümüzdeki yıl Yozgat Havaalanı\'nın temelini atmış olacağız. Yapacağımız Bozok Organize Sanayisi ile birlikte bölgemiz hızla büyüyecek dedi. Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz ise, emeği, sermayesi ve aklı ile hareket eden yatırımcıyı, tüketiciyi buluşturan bu tür fuarların önemli olduğunu dikkat çekti. Daha sonra Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz, Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, TSO Başkanı Üzeyir Arslan açılış kurdalesini kesip, stantları ziyaret ederek, fuarda sergilenen ürünleri incelediler. Çiftçiler de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen fuara yoğun ilgi gösterdiler.