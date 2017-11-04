(Görüntülü Haber) 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapılarını açtı

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece\'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde 36. kez kapılarını açtı.







Onur Konuğu ülkenin Kore, onur yazarı Ayla Kutlu\'nun olduğu, yurt içi ve yurt dışından 820 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı







fuara ilk günden okurlar yoğun ilgi gösterdi.







TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen \'36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\' ve \'27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı\' Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde başladı. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'na bu yıl 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılıyor. 9 gün sürece fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 300 etkinlik gerçekleştirilecektir.















İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ







Okurlar, Avrupa\'nın en büyük kitap fuarlarından biri olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'na ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Okulların düzenlediği etkinliklerin yanı sıra şehir dışından katılan okurlar da dikkat çekti.







Kırklareli\'den ailesiyle gelen Şerife Çoban, kitap fuarını ilk günden ziyaret etme heyecanını yaşadığını belirterek, \"Kızımı ilk defa getirdim. Buranın havasını, atmosferini yaşamasını isterim. 25 -30 arası kitap aldık\" diye konuştu. Şahin Altuner de \"Tüm kitap fuarlarına iştirak etmeye gayret ediyorum. İstanbul Kitap Fuarı en önemli olanı. Hem yeni çıkan kitpaları takip etmek açısından hem de yazarlarla bir araya gelmesi açısından önemli bir fuar. Fuarın son günlerinde daha da indirimli kitaplar ile bulaşabiliyoruz\" ifadelerini kullandı.















İYİ Kİ VARSIN EDEBİYAT







Ana Temanın \'İyi ki Varsın Edebiyat\' olduğu fuarda TÜYAP ve katılımcı yayınevleri tarafından farklı yaş gruplarına yönelik edebiyat etkinlikleri düzenlenecek. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, edebiyatın yaşamdaki önemini bir kez daha hatırlayarak, kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları buluşturuyor. Onur Yazarı Ayla Kutlu, etkinlikleri kapsamında 5 Kasım Pazar günü TÜYAP, Bilgi Yayınevi, ÇYDD ve Mülkiyeliler Birliği tarafından Ayla Kutlu Edebiyatı başlıklı bir panel gerçekleştirilecek.















İPEK YOLU\'NUN İKİ UCU







Kitap Fuarı\'nın bu yılki Onur Konuğu ülkesi Kore... \'İpek Yolu\'nun iki Ucu: Türkiye ve Kore\' temasıyla fuarda birçok etkinlik düzenliyor. Kitapları Korece\'den Türkçe\'ye çevrilmiş ve çevrilmek üzere olan yazarlar, İstanbul Kitap Fuarı\'nda okurlarıyla buluşacak. Etkinlikler kapsamında Gri Kardan Adam\'ın yazarı Ch\'oe Yun ve Kim Ae-ran, Martı Yayınları\'ndan çıkan Başka Topraklarda Rüzgar Sert Eser\'in yazarı Son Hong-gyu, Lee Seong-Bok, Chun Yang Hee ve Doğan Egmont Yayınları\'ndan çıkan Gümüş Somon\'un Büyük Yolculuğu\'nun yazarı Ahn Do-hyun etkinliklerde; Erciyes Üniversitesi tarafından şiirleri Türkçe\'ye çevrilen şairler Chun Yang-hee ve Lee Seong ise şiir dinletisinde Türkiye\'den okurlarla buluşacak.







Onur Konuğu Kore etkinlikleri kapsamında 4-7 Kasım tarihlerinde Kore ve Türkiye yayıncılarının katılımıyla Edebiyat, Çeviri, Telif Alışverişi, Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı ve Karikatür Yayıncılığı üzerine yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.















ULUSLARARASI KONUKLAR TÜYAP\'TA







İstanbul Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından 18 uluslararası yazar ve konuğu ağırlıyor. Bu kapsamda,stanbul tarihi üzerine yaptığı eseriyle Türkiye\'deki okurlarıyla buluşan Bettany Hughes (İngiltere) 4 Kasım Cumartesi, Frankfurt Kitap Fuarı\'nın düzenlediği Ahmet Ümit ve Mattias Göritz\'in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecektir.







Polisiye edebiyatın önemli ismi İrlandalı yazar Glenn Meade 11 Kasım Cumartesi günü Kırmızı Kedi Yayınevi\'nin davetlisi olarak hem okurlarıyla söyleşmek hem de imza gününe katılmak üzere TÜYAP\'ta olacak. Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi olarak bilinen ve kurucusu olduğu Attis tiyatrosunun deneyimlerini paylaşmak üzere Theodoros Terzopoulos, 12 Kasım Pazar günü bir panel ve imza gününde Kitap Fuarı\'na konuk oluyor.















BAKAN KURTULMUŞ RESMİ AÇILIŞI YAPACAK







36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, eş zamanlı olarak 27. İstanbul Sanat Fuarı ARTİST İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Fuarın resmi açılışı ise bugün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un katılımıyla gerçekleştirilecek.







12 Kasım\'da sona erecek olan fuara öğrenciler, öğretmenler ve emekliler ücretsiz, normal ziyaretçiler ise 5 Lira karşılığında ziyaret edebilecek.