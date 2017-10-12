(Görüntülü Haber) 330 metreden Kelebekler Vadisi'ne atladılar

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- FETHİYE\'de bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen \'Kelebekler Base Kupası\' yarışlarına katılan 2\'si kadın 13 base jumper (serbest atlayışçı), sırtlarına bağladıkları paraşütlerle 330 metre yükseklikten Kelebekler Vadisi\'ne atladı. Fethiye\'nin Faralya Mahallesi\'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi\'nde başlayan turnuva, nefeslerin tutulduğu heyecan dolu anlara sahne oldu. Türkiye, ABD, Hindistan, Almanya, Avusturya ve Hollanda\'dan yarışmaya katılan 13 serbest atlayışçı, Kelebekler Vadisi\'nin kuzey batı yamacına kurulan, 330 metre yüksekliğindeki Fethibey Atlayış Noktası\'na çıktı. Hazırlıkların ardından sporcular, arka arkaya kendilerini boşluğa bıraktı. İzleyenlerin adeta nefesini tuttuğu anlarda havada paraşütlerini açan atlayışçılar, Kelebekler Vadisi Plajı\'ndaki noktaya iniş yapmaya çalıştı. Kadın serbest atlayışçılar Lisa Maria Seidl ve Yaşam Doğu\'nun atlayışları ise izleyicilerden yoğun alkış aldı. ŞAMPİYON BELİRLENECEK Turnuvaya katılan sporculara, atlayıştan sonra paraşütü açış süresi, paraşütü hangi yöne doğru açtığı ve plajda kurulan noktaya ne kadar yakın iniş yaptığı dikkate alınarak puan verilecek. Turnuva sonunda en az hata puanı alan sporcu, Kelebekler Base Kupası\'nın şampiyonu olacak. Turnuva, 14 Ekim\'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. \'DÜNYANIN EN GÜZEL MANZARALARINDAN BİRİNE ATLIYORLAR\' Turnuva organizatörlerinden Erdal Akkuş, Kelebekler Vadisi\'nin inanılmaz bir doğaya sahip olduğunu, sporcuların dünyanın en güzel manzaralarından birine atladığını söyledi. Öncelikle gelen sporcuların Fethiye\'den güzel anılarla ayrılmalarını hedeflediklerini belirten Akkuş, şöyle dedi: \"Bu yarışma sadece buraya özgü. Kelebekler Vadisi\'nin denizden yüksekliği 330 metre. Atlayış noktasından 190 metre serbest düşüş imkanı var. Bu duvar sporculara 3.5 saniye düşüş imkanı veriyor. Sonrasında da sporcular paraşütünü açarak vadiye iniyor. Bu organizasyonla zaten dünyaca ünlü olan Kelebekler Vadisi\'ni daha geniş çevrelere tanıtabiliyorsak bizim için ne mutlu.\"