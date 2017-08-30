(Görüntülü Haber) 30 Ağustos geçit töreni-Aktüel- 1

TBMM\'den eski Meclis önüne geçit töreni düzenlendi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nden, Ulus\'taki eski Meclis binası önüne kadar geçit töreni düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen geçit töreni, saat 13.00\'da TBMM önünde başladı. Kortejin en önünde mehter takımı yer alırken, sırasıyla atlı polisler, askeri birlikler, gaziler, sivil savunma ekipleri ve Osmanlı ve Cumhuriyet dönemini askeri kıyafetler giyen askerler yer aldı. Geçit töreni boyunca yol kenarında toplanan vatandaşlar Türk Bayraklarıyla, polis ve askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Törende yer alan Arap ve İngiliz atları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ulus\'taki eski Meclis binası önünde son bulan geçit töreni nedeniyle polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Güzergah boyunca törenin yapıldığı caddede, aralıklarla zırhlı polis araçları bekletildi. Bir polis helikopteri havadan güvenlik önlemlerini denetlerken, polise ait drone ile de havadan görüntü alındı. Görüntü dökümü -Geçit töreninden genel ve detaylar Özkan ARSLAN,Muhammet BAYRAM,Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)