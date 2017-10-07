T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 3 kadın altın hırsızlığından yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi'de 6 farklı adreste altın başta olmak üzere çeşitli elektronik eşya ve elektrik kabloları çaldığı öne sürülen 3 kadın gözaltına alındı

07 Ekim 2017 18:28

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi\'de 6 farklı adreste altın başta olmak üzere çeşitli elektronik eşya ve elektrik kabloları çaldığı öne sürülen 3 kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 6 farklı adrese giderek hırsızlık yaptığı öne sürülen Meryem K., Ceylan Ç. ve Sibel D.\'yi yakaladı. Bu evlerde yapılan aramada 35 bin dolar değerinde 22 parça altın, 1 çalıntı tüfek, 1 çalıntı televizyon, çalıntı tesisat malzemeleri, kadınları kapı açmakta kullandıkları aparatlar, 6.35 çapında 7 tabanca mermisi, 2 saksı içerisinde dikili halde 2 kök Hint keneviri, 4 kavanoz içerisinde toplam 300 gram toz esrar, plastik kap içinde toplam 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Meryem K. \'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. 3 kadın, Emniyet\'teki sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Yüzlerini elbise ile kapatan altın hırsızları buradaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERiEmniyet Müdürlüğü AsayişHırsızlık Büro AmirliğiMeryemCeylanSibelBuHintGözaltınaEmniyetKayseri EğitimAraştırma Hastanesi Adli TabipliğiYüzlerini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24