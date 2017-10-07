(Görüntülü Haber) 3 kadın altın hırsızlığından yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi\'de 6 farklı adreste altın başta olmak üzere çeşitli elektronik eşya ve elektrik kabloları çaldığı öne sürülen 3 kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 6 farklı adrese giderek hırsızlık yaptığı öne sürülen Meryem K., Ceylan Ç. ve Sibel D.\'yi yakaladı. Bu evlerde yapılan aramada 35 bin dolar değerinde 22 parça altın, 1 çalıntı tüfek, 1 çalıntı televizyon, çalıntı tesisat malzemeleri, kadınları kapı açmakta kullandıkları aparatlar, 6.35 çapında 7 tabanca mermisi, 2 saksı içerisinde dikili halde 2 kök Hint keneviri, 4 kavanoz içerisinde toplam 300 gram toz esrar, plastik kap içinde toplam 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Meryem K. \'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. 3 kadın, Emniyet\'teki sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Yüzlerini elbise ile kapatan altın hırsızları buradaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.