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(Görüntülü Haber) 3 Gürcü'ya kapkaç gözaltısı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, yolda yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu kapmaya kalkışan, amaçlarına ulaşamayınca kaçan Gürcistan uyruklu 3 kişi, polis tarafından yakalandı

27 Eylül 2017 18:45

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, yolda yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu kapmaya kalkışan, amaçlarına ulaşamayınca kaçan Gürcistan uyruklu 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Olay, saat 02.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ö. adlı kadın kaldırım üzerinde yürürken, elindeki cep telefonu, 3 kişi tarafından alınmak istendi. Cadde üzerinde kısa süreli yaşanan arbedenin ardından telefonu alamayan 3 kişi kaçtı. G.Ö. durumu hemen polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, G.Ö.\'nün verdiği eşkal doğrultusunda bölgedeki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonrası, Gürcistan uyruklu B.J. (22), D.G. (26) ve P.K. (25) Barbaros Mahallesi\'ndeki Şehit Gürol Caddesi üzerinde yakalandı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 zanlıyı, cep telefonu çalınmak istenen G.Ö. teşhis etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

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