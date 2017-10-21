(Görüntülü Haber) 3 gündür kayıp çiftçinin çayda cesedi bulundu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de 3 günden bu yana kendisinden haber alınamayan çiftçi, 64 yaşındaki Hamdi Koz\'un, Melen Çayı\'nda cesedi bulundu. Melen Çayı\'nın Cumayeri İlçesi Avlayan Köyü Mevkii\'nde suyun yüzeyinde erkek cesedi görenler jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, cesedin bulunduğu yerde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. AFAD ekibinin botla çaydan çıkardığı cesedin, Cumayeri\'nde oturan ve 3 gündür kayıp olan Hamdi Koz\'a ait olduğu belirlendi. Koz\'un cesedi, yapılan inclemeden sonra Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede Hamdi Koz\'un vücudunda yara izine rastlanmadı. Koz\'un, çarşıya gidip- gelirken sürekli kullandığı çayın kenarındaki yolda yürürken dengesini yitirince suya düşmüş olabileceği değerlendirildi. Koz\'un kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek. Soruşturma sürdürülüyor.