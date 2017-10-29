(Görüntülü Haber)  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa'da coşkuyla kutlandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. Vali İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç\'ün tören aracından halkı selamlayıp bayramlarını kutlamasıyla başlayan tören ardından binlerce Bursalı, Cumhuriyet Alanı\'ndan Cumhuriyet Caddesi sonuna kadar Cumhuriyet için yürüdü.



Bursa\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Valilik Binası\'nda Vali İzzettin Küçük\'ün kutlamaları kabulü ile başladı. Buradaki bayramlaşma ardından Vali İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç, tören aracından halkı selamlayıp bayramlarını kutladı. Vali Küçük, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet\'in sadece bir rejim değişikliği olmadığını belirterek, şöyle dedi:



\"Türk tarihinin son 1000 senesi Anadolu topraklarında cereyan etti. 1071 Malazgirt zaferi, Selçuklu, Osmanlı Devleti\'nin kuruluşu, İstanbul\'un fethi çok önemlidir. Ve Cumhuriyet\'in kuruluşu. Bu kadar önemli ve değerlidir. Cumhuriyet; bir rejimden bir saltanattan bir başka rejime geçişin adı değildir sadece. Varlık ve yokluk mücadelesinden zaferle çıkmış bir milletin geleceğini teminat altına alan rejimin adıdır Cumhuriyet.\"



Cumhuriyet ilan edilmeden önceki dönemde vatan içinde umutsuzluk olduğunu ifade eden Vali İzzettin Küçük, tersanelerin, orduların ve şehirlerin zaptedildiğini, bundan daha kötüsünün insanların ümidinin kalmadığını belirterek, şöyle dedi:



\"Hemen hemen bir çok kişi artık silahı bırakıp köyüne, kasabasına, mahallesine çekilme planları yapıyordu. Kurtuluşa dair hiç bir emare görünmüyordu. Ufku kapkaranlık bulutlar kaplamıştı. İşte bu en kötü anda bir adam ve onun samimi arkadaşları \'Bu iş burada bitmedi, Geldikleri gibi gidecekler\' dedi. Mustafa Kemal Atatürk\'ten bahsediyorum. O kopkoyu ortamda bile inancını, azmini, mücadelesini yitirmediler. Bir avuç insan olarak Samsun\'dan yola çıktılar. Bir sel oldular. Her cephede düşmanı mağlup ettiler. Cumhuriyet bunun için aynı zamanda Türk milletinin varlığını teminat altına alan rejimin adıdır. Ben huzurlarınızda o en kötü anda bile milletine olan inancını yitirmeyen destansı bir mücadele veren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun değerli silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş olan kahraman gazilerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum.\"



Konuşma ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu ve kılıç kalkan ekipleri gösterilerini sundu. Bu gösterilerin ardından, STK\'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, polis ve Belediye işçileri, öğrenciler ile çok sayıda kişi tören geçişi yaptı. Bu geçişin ardından binlerce Bursalı, tören alanındn başlayıp İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca süren Cumhuriyet Yürüşü yaptı.



