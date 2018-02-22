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(Görüntülü Haber)  27 suçtan aranan zanlı yakalandı

    MERSİN, (DHA)- MERSİN’de çeşitli suçlardan 42 kaydı bulunan,  27 farklı suçlamadan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeni ile aranan C

22 Şubat 2018 19:35

 

 

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de çeşitli suçlardan 42 kaydı bulunan,  27 farklı suçlamadan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeni ile aranan C.A. (40) yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, suç eşyası satın alma ve bilişim suçlarından 27 farklı suçlamayla aranan ve hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A.\'nın adresini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, C.A.\'nın bulunduğu adresi 1 hafta boyunca takibe aldı. Düzenlenen operasyonla yakalanan C.A.\'nın üzerinden sahte kimlik çıktı. Şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

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