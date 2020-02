(Görüntülü Haber) 2,5 yaşındaki Yağız, devlet desteğiyle 5 ayda 10 kilo verdi

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da yaşayan Sevda- Sedat Bekte çiftinin çocukları Yağız (2,5), leptin hormonu eksikliği nedeniyle hızla kilo aldı. Geçen yılın Kasım ayında 37 kiloya kadar ulaşan Yağız\'ın tedavisi için kullanılacak ilacın devlet tarafından karşılamasıyla iyileştirme süreci hızlandı. 5 aydır ilaç kullanan Yağız\'ın, 20 gün önce yapılan kontrolünde 10 kilo vererek, 27 kiloya düştüğü belirlendi.



Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi olarak çalışan Sevda (28) ve Sedat Bekte (34) çifti, ikinci çocukları Yağız\'ın hızla kilo almasından şüphelenip, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne başvurdu. Yağız\'ın 5 aylıkken yapılan tetkikler sonucu leptin hormonu eksikliği nedeniyle hızla kilo aldığı tespit edildi. Çocuklarının tedavisi için doktorların yazdığı ilacın ücreti, devlet tarafından karşılanmayınca çift, yardım çağrısında bulundu. Ailenin çağırısının kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemelerle kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli, Sosyal Sigortalar Kurumu\'nca (SGK) karşılanmaya başlandı.



Geçen yılın Kasım ayında 37 kiloya kadar ulaşan Yağız\'ın tedavisi için kullanılacak ilacın devlet tarafından karşılamasıyla iyileştirme süreci hızlandı. 5 aydır ilaç kullanan Yağız\'ın, 20 gün önce yapılan kontrolünde 10 kilo vererek, 27 kiloya düştüğü belirlendi. Aşırı kilosu nedeniyle destekle dahi ayakta durmakta güçlük çeken Yağız, kilo vermeye başlayınca rahatlıkla hareket eder oldu. Tek başına yürümeye ve koşmaya başlayan Yağız, yaşıtları gibi parka gidip, oyunlar oynamaya da başladı.



\'BİZİM İÇİN MUCİZE OLDU\'



Oğlunun ilacının daha önce devlet tarafından karşılanmadığını; ancak daha sonra yapılan düzenlemelerle bu sorunun giderildiğini anlatan baba Sedat Bekte, \"37 kilo ile oğlum tedaviye başladı, 5 ayda 10 kilo verdi. Bizim için bir mucize oldu. Oğlum, yürümeye başladı. Hareketleri çoğaldı. İlaçtan dolayı yemesi, içmesi normale döndü. Çok mutluyuz. Bu düzenlemenin yapılması için bize yardımcı olup, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yağız, ayda 10 kutu ilaç kullanıyor. 1 kutu ilacın bedeli 4 bin 441 dolar. Benim gücüm bu ilacı karşılaya yetmiyordu Şimdi devletimizin sayesinde oğlum tedavi oluyor\" dedi.



\'YAŞADIKLARIMIZI 5 AY ÖNCE HAYAL BİLE EDEMİYORDUK\'



Oğlunun 5 ay önce giydiği kıyafetlerinin artık bol geldiğini belirten anne Sevda Bekte ise \"5 ay önce yaşadığımız hayat ile bugünü kıyaslayamayız. Evimizin havası değişti. Artık oğlumla beraber rahatlıkla sofraya oturup, beraber yemek yiyebiliyoruz. Her şeyi yemek istiyordu; ama artık her çocuk kadar yemek yiyor. Yağız\'a bebek bezi bulamıyorduk, kıyafet bulamıyorduk. Şimdi bütün bu sıkıntılar bitti. Oğlum, tek başına kendisini kaldıramıyordu; artık kendi başına yürüyebiliyor hatta koşuyor. Bu yaşadıklarımızı 5 ay önce hayal bile edemiyorduk. Yağız, kilo vermeye devam ediyor. Her zaman hastaneye, doktora götürdüğümüzde ağlayarak, eve dönüyordum. Hep kilo alıyordu. Şimdi ise her gittiğimizde güle oynaya geri geliyoruz; çünkü artık kilo vermiş halde dönüyoruz\" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI, YAĞIZ İLE AİLESİNİ KABUL ETMİŞTİ



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat günü, Sevda- Sedat Bekte çifti ile oğulları Yağız\'ı Ankara\'da kabul ederek, bir süre görüşmüştü.