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(Görüntülü Haber) 20 öğrenci Lara Sahili'ni temizledi

Süleyman Ekin- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Antalya'da 320 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Lara Sahili'nde çevre temizliği yaptı

18 Nisan 2018 17:34

Süleyman Ekin- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Antalya\'da 320 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle Lara Sahili\'nde çevre temizliği yaptı. Muratpaşa ilçesindeki Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileri, yaz öncesinde sahilde temizlik yaptı. İkinci sınıfların projesi olarak dikkat çeken sahil temizliğine 8 şubeden, 320 öğrenci katıldı. Bu yıl ilk kez böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen sınıf öğretmeni Hatice Demir, toplum sağlığı açısından plajların temizliğine dikkat çekmek istediklerini belirtti. Demir, Ayrıca denizlerimizin de kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bu projemizi gerçekleştiriyoruz. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla buradayız dedi. İkinci sınıflar zümre başkanı öğretmen Binnaz Hatipoğlu da toplum hizmeti çalışması söz konusu olduğunda ellerinden gelen çabayı harcadıklarını belirterek, Çünkü çevre temizliği açısından baktığımızda, piknik alanları, mesire alanları, park ve bahçeler daha çok kirlenme açısından göz önüne alınıyor. Biz de farklılık olması açısından denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek istedik. Denizlerdeki canlıların türünün çoğalması açısında çocuklara farkındalık yaratmak için buradayız diye konuştu. Öğretmen Hatipoğlu, projelerine, şapka, çöp poşeti, eldiven ve kumanya olarak destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne de teşekkür etti. Sınıf öğretmeni Sadık Çetin ise Antalya\'nın bir turizm şehri olduğunu, sahil ve çevre temizliği konusunda çocuklara bilinç oluşturmak için burada olduklarını belirtti.

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