(Görüntülü Haber) 20 günde 6 ev soydu

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 20 günde 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 18 yaşındaki M.A.A., operasyonla yakalandı.



Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi\'nde bir evden cep telefonu ve tablet çalınmasının adından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yakın bölgede bulunan güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin M.A.A. olduğunu ve Kepez İlçesi Kültür Mahallesi\'nde bir pansiyonda kaldığını belirledi.



Dün akşam saatlerinde pansiyona operasyon düzenleyen polis, M.A.A.\'yı yakaladı. Sağlık kontrolü sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen M.A.A\'nın parmak izi çalışmasında, 20 günde toplam 6 evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan M.A.A, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.