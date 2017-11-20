T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 2- Süleymanoğlu için Avcılar'da taziye ve helva

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 50 yaşında vefat eden Milli Halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Avcılar'da taziye programı düzenlendi

20 Kasım 2017 00:08

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'da 50 yaşında vefat eden Milli Halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Avcılar\'da taziye programı düzenlendi.



Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi\'nde Süleymanoğlu ailesi ve sevenleri ile birlikte taziye kabulü ve programı yapıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı taziyeye eski milli halterci Halil Mutlu, Halter Federasyonu yöneticileri, Naim Süleymanoğlu\'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da katıldı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Türk Milleti ve Türk sporunun yeri doldurulamayacak büyük bir ismi yitirmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Halter Federasyonu eski Başkanı Hasan Akkuş, arkadaşı Metin Bozkurt, Avcılar Rumeli Balkan Kadınları Derneği Başkanı Gülten Yarbasan da, Naim Süleymanoğlu\'nu anlattı. Programda daha sonra büyük bölümü yıllar önce Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye göç ederek Türk vatandaşlığına geçen konuklara etli pilav ve helva dağıtıldı. Avcılar\'daki anma ve taziye programını iki Bulgar televizyon kanalı da görüntüledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÖRTKARDEŞİSTANBUL DHAMilli Halterci Naim SüleymanoğluFatih CamiindeAvcılarAvcılar BelediyesiBarış Manço Kültür Merkezi SüleymanoğluYaklaşıkHalil Mutlu Halter FederasyonuNaim SüleymanoğluMuharrem Süleymanoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24