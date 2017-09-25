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(Görüntülü Haber) 19 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 19 yaşındaki Mücahit Torun, dayısına ait çiftlik evinin bahçesinde başından tüfekle vurularak ölmüş halde bulundu

25 Eylül 2017 14:07

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 19 yaşındaki Mücahit Torun, dayısına ait çiftlik evinin bahçesinde başından tüfekle vurularak ölmüş halde bulundu. Olay saat 07.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Poligon Sokak\'ta ahırlar bölgesindeki çiftlik evinde meydana geldi. Büyükbaş hayvanlarına yem vermek için çiftliğe giden İdris Kars, yeğeni Mücahit Torun\'u bahçede başından av tüfeğiyle vurulmuş olarak buldu. Kars, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kısa süre sonra askere gitme hazırlığı yaptığı öğrenilen Torun\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Torun\'un cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, cesedin yanında bulunan av tüfeğini de incelemek üzere emniyete götürdü. Torun\'un intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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