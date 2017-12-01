(Görüntülü Haber) 18 yaşında, 45 suç kaydı var

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta 25 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 45 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki Sezer İ., polis tarafından bir kafede yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, gasp, yağma, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 45 suç kaydı olan ve 25 yıl 25 gün hapis cezasıyla aranan Sezer İ.\'nin Şazibey Mahallesi\'nde olduğunu belirledi. Ekipler, öğle saatlerinde mahalladeki bir kafeya yaptığı operasyonla Sezer İ.\'yi yakaladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Sezer İ., işlemlerinin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.