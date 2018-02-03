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(Görüntülü Haber) 17 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde F

03 Şubat 2018 01:35

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde F.E. (17), kendisine cinsel ilişki teklif ettiği için bıçaklayıp kaçtığı 54 yaşındaki Abdullah Y.\'nin ölmüş olabileceğini 3 gün sonra emniyete giderek polise anlattı. Abdullah Y., ölü olarak bulunurken, F.E. ise tutuklandı.

Olay, geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi\'nde Abdullah Y.\'ye ait bir villada meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Y., telefonla görüştüğü F.E\'yi evine davet etti. F.E., birlikte alkol aldıktan sonra kendisine bıçak çekip cinsel ilşki teklif eden Abdullah Y. ile kavga etmeye başladı. F.E. elindeki bıçağı alıp Abdullah Y.\'yi bıçaklayarak evden kaçtı. Abdullah Y\'ye ait otomobille Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesine giden F.E. otomobilin içinde uyurken yanına polis ekibi geldi. Otomobilin bir yakına ait olduğunu söylediği, polisin sorgulamasında yurttan kaçtığı öğrenilen F.E., Karabük\'te yaşayan ailesine teslim edildi. F.E., yaşadığı olayları 3 gün sonra ailesine sonra da karakola giderek polise anlattı. Polis, Abdullah Y\'yi evinde ölü olarak buldu. Yapılan incelemelerde Abdullah Y\'nin yardım istemek için kanlar içerisinde evin giriş kapısına kadar sürüklenerek gittiği ancak burada öldüğü belirlendi. Vücudunda 2 bıçak darbesine rastlanan Abdullah Y.\'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

F.E.\'nin hırsızlıktan, Abdullah Y.\'nin ise çocuğa cinsel istismardan suç kaydının olduğu öğrenildi.

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