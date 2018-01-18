(Görüntülü Haber) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişi boğaza atlayarak intihar etti. O sırada köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine intikal eden Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri denize atlayan kişinin yerini tespit etti. Deniz polisi kısa süreli çalışması sonucu intihar eden kişiyi sudan çıkartarak bota aldı.Hızla Çengelköy İskelesi\'ne çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirledi.Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı.