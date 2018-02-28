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(Görüntülü Haber) 15 dakikalık sağanak, hayatı olumsuz etkiledi (2)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de öğle saatlerinde yaklaşık 15 dakika ekili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü

28 Şubat 2018 20:27

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de öğle saatlerinde yaklaşık 15 dakika ekili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nün uyarısını yaptığı sağanak, öğle saatlerinde etkili oldu. 15 dakikalık dolu ve yağmurun ardından kentin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Yağmura ansızın yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, işyerlerine sığındı. Yoğun yağışlarda su baskını yaşanan Halkapınar\'daki Yunuslar Alt Geçidi\'nde ise belediye ekipleri önlem alarak su baskının önüne geçti. Özellikle Çiğli ve Bornova\'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda döşeli olan taşlar yerinden söküldü, araçlar oluşan çukurlara düştü. Vatandaşlar yağmurun ardından ortaya çıkan olumsuzlukları cep telefonu kameralarıyla çekip, sosyal medyada paylaştı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapmaya başladı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkileri, İzmir\'de şiddetli yağmur uyarısının olduğunu hatırlattı. Belirli bölgelerde devam eden yağışlı havanın akşam saatlerinde kenti terk edeceği belirtildi.

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