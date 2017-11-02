(Görüntülü Haber) 13 yaşındaki çocuk uyuşturucu satarken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, 7\'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki H.S., uyuşturucu satarken yakalandı.
Olay, bugün merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi\'ndeki bir sokakta meydana geldi. H.S., sokakta yürüdüğü sırada polis ekiplerini görünce elindeki poşeti yere atarak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan H.S.\'yi kovalamaca sonucu yakaladı. H.S.\'nin attığı poşetin içinden satışa hazır 10 paket esrar çıktı. Emniyete götürülen H.S.\'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, ailesine teslim edildiği öğrenildi.