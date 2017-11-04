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(Görüntülü Haber) 114 konuta bin 827 kişi müracaat etti

ERZURUM,(DHA)- ERZURUM'DA Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) "Kentsel Yenileme Projesi" kapsamında yaptırılan 114 daire kurayla sahiplerini buldu

04 Kasım 2017 13:55

ERZURUM,(DHA)- ERZURUM\'DA Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) \"Kentsel Yenileme Projesi\" kapsamında yaptırılan 114 daire kurayla sahiplerini buldu. Kura çekimi sırasında heyecanlı anlar yaşandı. Merkez Palandöken İlçesi Mal Meydanı\'nda 3\'üncü Etap projesi için TOKİ tarafından yaptırılan 114 konutun kura çekimi Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunan bin 827 kişi kura çekimini heyecanla izledi. Kura sonucu ev hayaline kavuşan vatandaşlar, \"Çok güzel bir duygu Allah herkese nasip etsin\" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan 102 adet 2+1\'lik daireler için 781, 12 adet 3+1\'lik evler için ise bin 46 kişi başvuruda bulunmuştu.

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