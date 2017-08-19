(Görüntülü Haber) 11 çuvalda 272 kilo esrar ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü\'nün yaptığı ortak operasyonda, bir kamyon içerisindeki kepek çuvalları arasına gizlenen 11 çuval içerisinde 272 kilo esrar ele geçirildi. Açıklama, Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nce yapıldı. Açıklamada Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kentte oturan Abdulvahap Eliş ve Osman Eliş\'in, Kayseri üzerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağının belirlendiği ifade edildi. Buunun üzerine Kayseri Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte hareket edildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi: \"16/08/2017 günü saat:18.00 sıralarında Kayseri İli il merkezi girişinde Kayseri Narkotik Şube Ekiplerince 06 AS 9570 plakalı kepek yüklü kamyon ve 47 PN 162 plakalı taksi durdurulmuştur. Bahse konu kepek yüklü kamyonda kepek çuvalları arasına gizlenmiş toplam 11 adet çuval içerisinde daralı ağırlığı 272 kilo gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan 2 Şüpheli şahıs ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler tahkikatın tamamlanması için Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze İntikal ettirilmiş, bahse konu iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır.\"