(Görüntülü Haber) 10'uncu kattan düşerek öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, 33 yaşındaki Levent Piroğlu, 12 katlı apartmanın 10\'uncu kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde Gaziler Mahallesi\'ndeki 12 katlı bir apartmanın 10\'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, binadan birinin düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Levent Piroğlu\'nun öldüğü saptandı. Polisler ise incelemesinde kimsenin tanımadığı Levent Piroğlu\'nun düştüğü söylenen 10\'uncu kattaki dairede kimseye ulaşamadı. Çilingir yardımıyla açılan dairede de kimse bulunamadı ve daire sahiplerinin ölen Levent P. ile bir bağına rastlanmadı. Levent P.\'nin cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.