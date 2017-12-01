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(Görüntülü Haber) 10 yıldır yapımı süren Ağrı Devlet Hastanesi'nde çalışmalar hızlandı

AĞRI, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ağrı'da 10 yıldır yapımı süren hastane inşaatıyla ilgili, "Bunun hesabını soracağım, fena fırçalayacağım" demesinin ardından çalışmalara hız verildi

01 Aralık 2017 20:19

AĞRI, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Ağrı\'da 10 yıldır yapımı süren hastane inşaatıyla ilgili, \"Bunun hesabını soracağım, fena fırçalayacağım\" demesinin ardından çalışmalara hız verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 18 ilden 51 Ak Parti milletvekili ile parti genel merkezinde buluştu. Erdoğan Ağrı\'da yapımı 10 yıldır süren devlet hastanesi ile ilgili olarak, \"Ağrı\'ya gittiğimde bunun hesabını soracağım. Fena fırçalayacağım\" dedi. Erdoğan\'ın bu açıklamasından sonra bugün sabah saatlerinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban hastane inşaat alanında incelemelerde bulundu. Ağrı kent merkezi girişindeki İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsü yanında yapımına devam edilen ve inşaatının yüzde 94\'ü tamamlanan 400 yataklı Devlet Hastanesi\'nin kısa sürede açılacağı belirtildi. 3 Aralık Pazar günü Ak Parti İl Kongresi\'ne katılmak üzere Ağrı\'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hastane inşaatında incelemelerde bulunması bekleniyor. Yetkililer, hastanenin yapımının gecikmesi hakkında konuşmak istemediklerini belirtti.

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