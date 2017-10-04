(Görüntülü Haber) 10 yıl hapisle aranırken, oto yıkamacıda çalışırken yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - HAKKINDA kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile aranan M.S., Adıyaman\'da yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 yıl önce Bursa\'da yaralama ve yağma suçundan yargılandığı davada 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.\'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polisin araştırmasında M.S.\'nin bir oto yıkama firmasında çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis M.S.\'yi çalıştığı işyerinde gözaltına aldı. Yakalama işlemi yapılan M.S. daha sonra cezaevine gönderildi.