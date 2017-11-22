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(Görüntülü Haber) 10 yaşındaki Necmi, yatakta gördüğü annesi ve komşusu tarafından yastıkla boğuldu (2)

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Necmi Talha K

22 Kasım 2017 20:09

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, Necmi Talha K. (10), iddiaya göre, yatakta birlikte gördüğü annesi Zeynep K. (40) ve komşusu K.Y. (40) tarafından yastıkla boğularak öldürüldü. Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Karasu\'da Stat Caddesi üzerinde bulunan apartmanın zemin katında oturan 2 çocuk annesi Zeynep K., sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek oğlu Necmi Talha K.\'yi yastıkla boğarak öldürdüğünü söyledi. Anne, polise, \"Oğlum öldü, evde şu an\" dedi. Zeynep K.\'nin ifadesinin ardından eve giden polis ve 112 Acil ekibi, hareketsiz halde buldukları çocuğu yaşama döndürmek umuduyla Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ancak minik Necmi Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Yapılan ilk incelemede, çocuğun yastıkla boğulduğu belirlendi. Acı haberi alıp hastaneye gelen bir tavuk çiftliğinde çalışan baba İ.K., \"Karım olacak ş.... nerede?\" diye bağırdı. Polisin gözaltına aldığı Zeynep K., bu kez oğlunu okula gitmediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin çelişkili ifadeler verdiğini belirleyen polis, birlikte olduğunu belirlediği komşusu K.Y.\'yi de gözaltına alındı. Zeynep K. daha sonra ifadesini değiştirerek, oğlunun bu sabah kendilerini yatakta yakaladığını, bu nedenle de K.Y. ile birlikte Necmi Talha\'yı öldürdüklerini söyledi. Zeynep K. ile K.Y.\'nin sorgusu sürüyor.

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