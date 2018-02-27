T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 10 yaşındaki kıza taciz iddiasında, linçten polis kurtardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da trafik ışıklarında mendil satan 10 yaşındaki kıza 5 lira verip taciz etmek istediği iddia edilen 2 kişiyi, çevredekiler linç etmek istedi

27 Şubat 2018 13:21

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da trafik ışıklarında mendil satan 10 yaşındaki kıza 5 lira verip taciz etmek istediği iddia edilen 2 kişiyi, çevredekiler linç etmek istedi. Polisin güçlükle kurtardığı 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kent merkezindeki trafik ışığında mendil satan kız çocuğunun yanına gelen Adil E. (20) ve beraberindeki S.E. (17), iddiaya göre küçük kıza 5 lira verip taciz etti, civardaki harabe eve götürmeyi teklif etti. Küçük kızın çığlık atması üzerine 2 şüpheli kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine çevredekiler 2 şüpheliyi yakalayıp dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri linçten kurtarıp, yakındaki polis merkezine götürdü. Küçük kızın yakınları karakol önüne gelerek, tacizcilerin idam edilmesini istedi. Karakola gelen psikologla sohbet ettikten sonra küçük kız, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüpheli Adil E. ise sorgusunda, yanlış anlaşıldığını, küçük kızdan mendil almak istediğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAPolisinKentAdilKüçükBununKarakolaMüdürlüğüNöbetçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24