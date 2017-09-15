T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 1 günlük buzağıyı kurtarmak isterken öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da evin bahçesindeki foseptik çukuruna düşen 1 günlük buzağıyı kurtarmak isteyen 20 yaşındaki Gülizar Kartal zehirlenerek öldü, kendisini kurtarmak isteyen 35 yaşındaki kayın validesi Rahime Kartal ise zehirlendi

15 Eylül 2017 13:50

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da evin bahçesindeki foseptik çukuruna düşen 1 günlük buzağıyı kurtarmak isteyen 20 yaşındaki Gülizar Kartal zehirlenerek öldü, kendisini kurtarmak isteyen 35 yaşındaki kayın validesi Rahime Kartal ise zehirlendi. Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Camili Akarca Mahallesi\'nde meydana geldi. Pencereden bahçeye baktıklarında bir günlük buzağının yerinde olmadığını fark eden Gülizar Kartal ve kayınvalidesi Rahime Kartal, dışarı çıktı. Bahçede üzeri daha önce beton ile kapatılan eski foseptik çukurunun çöktüğünü ve buzağın da içine düştüğünü gören gelin ile kayın validesi komşularından yardım istedi. Komşuların geldiği sırada çukura giren Gülizar Kartal, çıkmayınca arkasından Rahime Kartal da girdi. Rahime Kartal da çukurda çıkamayınca, komşuları halat yardımıyla gelin ile kayın valideyi çukurdan dışarı çekti. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülizar Kartal\'ın öldüğü, Rahime Kartal\'ın ise zehirlendiği belirlendi. Aşırı derecede zehirlenen Rahime Kartal, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Eşi iş için şehir dışında bulunan Gülizar Kartal\'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Rahime Kartal\'ın durumun ciddi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHA ADANAGülizar KartalRahime KartalOlayYüreğirCamili Akarca MahallesiPenceredenBahçedeKomşularınAşırıAdana Numune EğitimAraştırma HastanesiEşiAdana Adli Tıp KurumuHastanedePolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24