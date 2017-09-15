(Görüntülü Haber) 1 günlük buzağıyı kurtarmak isterken öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da evin bahçesindeki foseptik çukuruna düşen 1 günlük buzağıyı kurtarmak isteyen 20 yaşındaki Gülizar Kartal zehirlenerek öldü, kendisini kurtarmak isteyen 35 yaşındaki kayın validesi Rahime Kartal ise zehirlendi. Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Camili Akarca Mahallesi\'nde meydana geldi. Pencereden bahçeye baktıklarında bir günlük buzağının yerinde olmadığını fark eden Gülizar Kartal ve kayınvalidesi Rahime Kartal, dışarı çıktı. Bahçede üzeri daha önce beton ile kapatılan eski foseptik çukurunun çöktüğünü ve buzağın da içine düştüğünü gören gelin ile kayın validesi komşularından yardım istedi. Komşuların geldiği sırada çukura giren Gülizar Kartal, çıkmayınca arkasından Rahime Kartal da girdi. Rahime Kartal da çukurda çıkamayınca, komşuları halat yardımıyla gelin ile kayın valideyi çukurdan dışarı çekti. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülizar Kartal\'ın öldüğü, Rahime Kartal\'ın ise zehirlendiği belirlendi. Aşırı derecede zehirlenen Rahime Kartal, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Eşi iş için şehir dışında bulunan Gülizar Kartal\'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Rahime Kartal\'ın durumun ciddi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.