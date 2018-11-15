(Görüntülü) Güngören'de bir kişi pompalı tüfekle intihar etti

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) GÜNGÖREN\'de bir kişi evinde pompalı tüfekle intihar etti.



Olay saat 09.30 sıralarında Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Lale Bahçesi Sokakta 8 katlı bir binanın 5\'inci katında meydana geldi. İddiaya göre site yöneticisi olduğu öğrenilen Serdar Dinçdal eşi Semra Dinçdal ile birlikte evinde kahvaltı yapıyordu. Bir süre sonra yatak odasına doğru yönelen Dinçdal, odada bulunan pompalı tüfekle intihar etti. 2 çocuk babası ve 57 yaşındaki Dinçdal, kanlar içerisinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Tüfek sesini duyan Dinçdal\'ın eşi Semra Dinçdal kocasının o halini görünce panik yaşadı ve durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Serdar Dinçdal\'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşandığı yere gelerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Dinçdal\'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.





\"SES DUYDUK DIŞARI ÇIKTIK\"







Mahalle sakini Mehmet Emin Duru,\" İçerideydik. Ses duyduk ve dışarıya çıktık. Komşularımızdan öğrendiğimiz bu binanın yöneticisiymiş Serdar Bey. Zannedersem intihar etmiş. Üzücü bir olay.\" dedi.