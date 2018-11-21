(Görüntülü) Gökhan Keskin'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -
Beşiktaş\'ın eski futbolcusu ve futbol akademisi eski sportif direktörü Gökhan Keskin\'in babası İskender Keskin son yolculuğuna uğurlandı. İskender Keskin, Levent\'te bulunan Emniyetevler Merkez Camii\'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda defnedildi.
Keskin\'in cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, eski yöneticiler, eski futbolcular ve sevenleri katıldı.