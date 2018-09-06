(Görüntülü) Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu:1 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)



GAZİOSMANPAŞA\'DA bir eve yapılan sahte içki baskınında 500 boş şişe ile 50 litre alkol ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bir kişinin evinde sahte içki ürettiği yönünde ihbar yapıldı. Polis ekipleri ihbarı değerlendirerek şüphelinin Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi\'nde bulunan evine 5 Eylül\'de operasyon düzenledi. Polis ekipleri operasyonda şüpheli N.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli N.Ç.\'nin evinde yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 500 boş içki şişesi, 50 litre alkol, çok sayıda bandrol ve kapaklama aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli N.Ç.\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekiplerinin şüphelinin evinde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi. Evde yerlerdu kutularda bulunan boş şişeler, tuvalette bulunan bidonlar görüntülere yansıdı.



