(Görüntülü) Gaziantep'te terör operasyonu: 12 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, 24 Haziran seçimlerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Çevik Kuvvet, İstihbarat, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bomba imha uzmanlarıyla birlikte kent merkezi ile Nizip ve Nurdağı ilçelerinde, belirlenen çok sayıda adrese insansız hava aracı destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle terör örgütü adına provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı\'na ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda PKK/KCK ve TKP/ML terör örgütleri içerikli 4 yasak kitap ve dergi, 2 PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen malzemeler ile çok sayıda dijital materyallere de el konuldu.