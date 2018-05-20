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Spor

(Görüntülü) Gaziantep'te şampiyonluk coşkusu

Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederek şampiyon olmasıyla taraftarın coşkusu sokaklara taştı

20 Mayıs 2018 02:12

Kadir ÇELİK / İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA) - GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında deplasmanda Göztepe\'yi mağlup ederek şampiyon olmasıyla taraftarın coşkusu sokaklara taştı. Galatasaray, Göztepe\'yi 1-0 yenmesiyle Spor Toto Süper Ligi\'nin 2017-2018 sezonu şampiyonu oldu. Galatasaray 21\'inci şampiyonluğuna ulaşırken taraftar maçın ardından sokaklara döküldü. Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla yüzlerce motosiklet ve araç kuyruğu oluşturup şehir turu attılar. Demokrasi Meydanı\'nda meşale yakıp davul zurnayla halay çektiler. Her yaşta taraftar Galatasaray formasıyla, ellerinde sarı-kırımızı bayraklarla takımlarına tezahüratlarda bulunarak slogan atarak, aslan gibi kükreyerek uzun süre sevinç gösterisi yaptı.

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