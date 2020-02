(Görüntülü) Gaziantep Hayvanat Bahçesi bayrama hazır

Mustafa KANLI- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA)- TÜRKİYE\'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde Ramazan Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, bayram nedeniyle 350 bin, yıl sonuna kadar ise 4,5 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi. Türkiye\'nin en büyük, Avrupa\'nın 3\'üncü, dünyanın ise 4\'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 3,5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesinde bayram hazırlıkları tamamlandı. Hayvanat bahçesini bayramda 350 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyleyen Celal Özsöyler, bayram öncesi bütün barınaklarda temizlik yapılarak ziyaretçilere daha iyi bir ortam sunmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi: \"Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye\'nin en büyük Avrupa\'nın üçüncü dünyanın dördüncü hayvanat bahçesi. Yaklaşık olarak 1 milyon 350 dönümlük alanda, 350 türümüz ve 7 bin 500 hayvan bulunmakta. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da hazırlıklarımızı tamamladık, barınaklarımı temizledik. Türkiye\'nin her tarafından özellikle çevre illerimizden ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Hayvanat bahçemizi geçen yıl 3,5 milyon kişi ziyaret etti. Bu bayramda da 350 bin kişinin ziyaret etmesini beklemekteyiz. Bu yıl 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesinin bekliyoruz Cumhurbaşkanımızın aslanları Gaziantep\'e geldikten sonra ziyaretçi akınına uğradı. Yakın zamanda yeni Tropik Kelebek Merkezi yapıyoruz. Yaklaşık 10 bine yakın kelebeği burada tropik bitkilerin içersinde uçuracağız.\"