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Spor

(Görüntülü) Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu taraftarı ile kutladı

İSTANBUL,(DHA) -  Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından sevincini taraftarıyla kutladı

20 Mayıs 2018 20:22

İSTANBUL,(DHA) - 
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'i şampiyon tamamlamasının ardından sevincini taraftarıyla kutladı. Göztepe maçından sonra İstanbul\'a dönen sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde taraftarlarla buluştu. 
Göztepe mücadelesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra içeri alınarak takımı beklemeye başladı. Tazahüratlar eşliğinde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları taşıyan otobüsün tesislere girmesi ile coşkulu anlar yaşadılar.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'in balkondan taraftarları selamlaması ile birlikte meşaleler yakan ve havai fişek atan sarı-kırmızılı taraftarlar, İmparator Fatih Terim tezahüratları yaptı. Daha sonda futbolcular da balkondaki yerini alarak tezahüratlara eşlik etti.

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