(Görüntülü) Galatasaray Porto'ya hareket etti

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu\'nda deplasmanda Porto ile karşılaşacak olan Galatasaray bugün özel uçakla Portekiz\'in Porto kentine hareket etti.

Özel bir uçakla Porto\'ya gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gelen sarı kırmızılı futbolcular havalimanında taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) Porto maçı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, \"Hayırlısı neyse o olsun\" dedi. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Şampiyonlar Ligi\'nde her maçın zor olduğunu ifade ederek, \"İnşallah güzel bir sonuçla döneriz hepimizin niyeti bu. Her ne kadar bu maçtan sonra 4 maç varsa da her maç en iyi skoru almak istiyoruz\" açıklamasında bulundu.