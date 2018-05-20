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Spor

(Görüntülü) Galatasaray kafilesi İstanbul'a geldi

Hüseyin ASLIYÜCE - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,(DHA)   Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray kafilesi, İstanbul'a döndü

20 Mayıs 2018 12:44

Hüseyin ASLIYÜCE - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,(DHA)


 

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Göztepe\'yi deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray kafilesi, İstanbul\'a döndü.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'ndan kalkan özel uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali\'ne iniş yapan sarı kırmızılı kafile, güvenlik güçleri ve spor şube görevlileri eşliğinde kendilerine tahsis edilen otobüse bindi. Sarı kırmızılı kafilenin otobüsle birlikte havalimanından ayrıldığı sırada Galatasaraylı taraftarların kafileye yoğun ilgisi oldu. Taraftarlar \'Şampiyon\' tezahüratlarıyla havalimanını inletirken, oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu. Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak Florya Metin Oktay Tesisleri\'nin yolunu tuttu.

 

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