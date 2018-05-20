(Görüntülü) Galatasaray Başkanı Cengiz, yönetim kurulu listesini tanıttı -2

Mustafa Cengiz: \"Biz bu işleri övünmek, oy almak, seçim kazanmak için yapmadık\"















\"Daha önce stokların fazlalığından şikayet eden camiamız şimdi mağazalarda mal bulunmamasından şikayet ediyor\"















\"Galatasaray\'ı sadece Türkiye\'de değil Avrupa\'nın ve dünyanın tepesine yerleştireceğiz\"















\"3 yılda 30 milyon Euro zarar etmemiz gerekirken, biz 140 milyon Euro zarar ettik\"















\"Biz Galatasaray için kuruşun peşine düşeriz\"















Olgucan KALKAN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA) -















Spor Toto Süper Lig\'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray\'da Başkan Mustafa Cengiz önümüzdeki hafta yapılacak olan seçim için yönetim kurulu listesini tanıttı. Kalamış\'ta bulunan Galatasaray Tesisleri\'nde gerçekleştirilen törene Başkan Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Galatasaraylı katıldı. Mustafa Cengiz konuşmasının ardından yönetim kurulu üyelerini davet etti ve birlikte fotoğraf çektirdi.







Dün elde edilen şampiyonluğun denk geldiği tarihe vurgu yapan Cengiz, \"Sevgili Kalamışlı kardeşlerim sizlerin Galatasaray camiasında çok farklı yeriniz ve ayrı bir öneminiz var. Biz bunun bilincinde olarak bütün yönetimimiz, kurulumuz ile her zaman olduğu gibi size saygı içerisinde buradayız. Ne mutlu bize ki dün gecenin şampiyonluğunu, Türkiye\'nin en büyük camiasının en büyük şampiyonluğunu burada size getirdik. Atatürk\'ün Samsun\'a çıktığı tarih olan, bağımsızlık ateşini yaktığı 19 Mayıs\'a denk gelen, kuruluşumuz 1905\'e denk gelen ilk toplantısını, ilk müjdesini sizinle bir arada vermek hep birlikte bize nasip oldu. Bunun için de şükrediyoruz\" dedi.







\"BİZ BU İŞLERİ ÖVÜNMEK, OY ALMAK, SEÇİM KAZANMAK İÇİN YAPMADIK\"







Yönetime geldiklerinden beri çok işler yaptıklarına dikkat çeken Mustafa Cengiz, \"Biz bu işleri övünmek, oy almak, seçim kazanmak için yapmadık. Biz camiaya, camia ve sizler tarafından verilen kutsal bir görevi neredeyse 24 saat mücadele ederek, arkadaşlarımızla birlikte yerine getirmeye çalıştık. O kadarda zorluğa, mali dar boğaza rağmen bir ayağa kalkış realize ettik. Bu ayağa kalkış sizlerden aldığımız güçle oldu. Sizler olmasaydınız, ben sizlerden bu sinerjiyi almasaydım, maddi manevi desteği görmeseydim asla bu görevi devam ettirip, bugün burada huzurunuzda şampiyon bir takımın, şampiyon bir camianın temsilcisi olarak gelemezdim. Hepinize çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.







\"DAHA ÖNCE STOKLARIN FAZLALIĞINDAN ŞİKAYET EDEN CAMİAMIZ ŞİMDİ MAĞAZALARDA MAL BULUNMAMASINDAN ŞİKAYET EDİYOR\"







GS Store mağazalarında stokların bittiğini ifade eden Mustafa Cengiz, \"Görülmemiş bir şekilde 3.5 ayda 30 Milyon TL sadece kombine ve VIP aldınız. Bu dünya tarihinde de yok. Siz \'Yellow Friday\'i de başlattınız. Yine dünya tarihinde olmamış bir ayağa kalkışla Galatasaray Store\'lara hücum ederek bütün stokları erittiniz. Daha önce stokların fazlalığından şikayet eden camiamız şimdi mağazalarda mal bulunmamasından şikayet ediyor. Ne mutlu bizlere\" şeklinde konuştu.







\"GALATASARAY\'I SADECE TÜRKİYE\'DE DEĞİL AVRUPA\'NIN VE DÜNYANIN TEPESİNE YERLEŞTİRECEĞİZ\"







Dün geceden itibaren yapılan satışların 1 Milyon TL\'ye yaklaştığını söyleyen Mustafa Cengiz, \"Türkiye\'deki bütün mağazalarımıza yeni sezon formalarımızı, tişörtlerimizi daha önceden yolladık. Dün geceden itibaren sadece 1 günde yapılan satış 1 Milyon TL\'ye yaklaştı. Bu müthiş bir şey. Ben bütün camiaya, bütün taraftarlara tekrardan teşekkür ediyorum. Ben bu camianın bir taraftarı, bir mensubu ve sizler gibi insanların temsilcisi olmaktan onur duyuyorum ve hizmet etmekte bir saniye bile geri kalmıyorum. Biz sadece manevi bir hayalin, tutkunun, Mecnun gibi bir aşkın peşindeyiz. Ve o aşkımız Galatasaray, Ali Sami Yen\'in bize bıraktığı yolda ilerliyoruz. İnşallah Türk olmayan takımları yenerek Galatasaray\'ı sadece Türkiye\'de değil Avrupa\'nın ve dünyanın tepesine yerleştireceğiz. Hedefimiz budur\" dedi.







\"3 YILDA 30 MİLYON EURO ZARAR ETMEMİZ GEREKİRKEN, BİZ 140 MİLYON EURO ZARAR ETTİK\"







Kulübün son 3 senede oldukça büyük mali aşım yaptığını belirten Cengiz, \"Değerli arkadaşlar kısaca ondan da bahsedeyim. UEFA\'da bir adım attık. Çok zor bir durumdaydık. 3 yılda 30 milyon Euro zarar etmemiz gerekirken, biz 140 milyon Euro zarar ettik. 600 milyon TL\'ye yakın mali aşımda bulunduk. 3.5 ayda çok sefer Cenevre\'ye gittik. Onların denetçileri geldi. Sonunda açıklık, şeffaflık, samimiyet ve doğruluk esası üzerinde biz Galatasaray camiası olarak biz onlara doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü ve çabalarımızı kanıtlayarak inşallah Avrupa kupalarında boy göstereceğiz. Galatasaray\'ı olması gereken yerde yani Şampiyonlar Ligi\'nde Türkiye\'yi temsil ederek bayrağımızı en tepelere dikeceğiz\" diye konuştu.







\"BİZ GALATASARAY İÇİN KURUŞUN PEŞİNE DÜŞERİZ\"







Galatasaray\'ın parasını kendi mal varlıklarından daha değerli görüp ona göre mücadele ettiklerini vurgulayan Cengiz, \"Sancaktepe Tekno Kent Projemiz, Galatasaray\'a mali anlamda çok şeyler katacak. Şundan emin olun. Biz kuruşun peşine düşeriz. Kuruş için kendi cebimizden daha sıkı ve hassas olarak bize emanet edilen maddi değerlerinizi kendi mal varlığımızdan çok daha sıkı, çok daha değerli görüp ona göre mücadele ederiz\" şeklinde konuştu.