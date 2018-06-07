(Görüntülü) Futbol camiası Kayıhan'ı son yolculuğuna uğurladı

Zatürre hastalığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nde 64 yaşında hayatını kaybeden İzmirli ünlü teknik direktör Ümit Kayıhan, son yolculuğuna uğurlandı. Kayıhan için Alsancak Hocazade Camii\'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına spor, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri de katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, AKP İzmir Milletvekili Adayı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, teknik adamlar Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, Metin Diyadin, Ersun Yanal, Okan Buruk, Raşit Çetiner, Hüseyin Eroğlu, Bayram Bektaş, Reha Kapsal, Reha Erginer, Giray Bulak, Rıza Çalımbay, eski futbolculardan Necati Ateş, Sinan Engin ve çok sayıda seveni Kayıhan ailesini yalnız bırakmadı. Terim ve Denizli, göz yaşı döken Ümit Kayıhan\'ın eşi Sevil Kayıhan\'ı uzun süre teselli etti. Ümit Kayıhan\'ın çocukları Nil ve Ekrem Kayıhan da babalarının Göztepe, Altınordu, İzmirspor ve Altay formalı ve bayraklı tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Mustafa Denizli çok değerli bir futbol adamı ve iyi bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, \"Ümit Kayıhan tüm Türkiye\'nin sevdiği bir insandı. Çok üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum\" dedi. Galatasaray\'da antrenörlük yapan Necati Ateş, Kayıhan\'ı Altay\'dan tanıdığını belirterek, \"Ümit hocayla Alsancak Stadı\'nda çok güzel anılarımız oldu. Onu hiç bir zaman unutmayacağım\" diye konuştu. Büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Rıza Çalımbay, \"Çok değerli bir arkadaşımızı uğurluyoruz. Onunla çok güzel günlerimiz geçti\" açıklamasını yaptı. \"Canımız ciğerimiz gitti\" diyen Yılmaz Vural, \"Söylenecek bir şey yok. İnanılmaz bir üzüntü yaşıyorum. Parçam gitti\" yorumunu yaparken, Giray Bulak ise \"Ümit hocamız çok kıymetli biriydi. Hepimizin başı sağ olsun\" cümlelerine yer verdi. Türk futbolunun en sevilen isimlerinden olan Ümit Kayıhan, vasiyeti üzerine yaz aylarını geçirdiği Çeşme Alaçatı\'da toprağa verilecek. Göztepe, Balıkesirspor, Altay, Eskişehirspor, Altınordu ve Kuşadasıpor\'da futbol oynayıp, Karşıyaka, Altınordu, Göztepe, Altay, Diyarbakırspor, Denizlispor, Antalyaspor, Adanaspor, Erzurumspor, Ankaragücü, Bursaspor, Malatyaspor, Kocaelispor ile Çaykur Rizespor\'u çalıştıran Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı. Ümit Kayıhan, futbolculuğu döneminde Altay\'la Türkiye Kupası\'nı kazanırken teknik direktör olarak Göztepe\'yi Süper Lig\'e çıkarmıştı.