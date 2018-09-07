(Görüntülü) Fikret Orman, Tekirdağ'da lokal açtı

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)- BEŞİKTAŞ Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneği\'nin yeni lokalinin açılışına katılarak, \"Bizim de size güzel günleri yaşatacak zamanımız, enerjimiz olsun. Hep beraber iyi mutlu günlerimiz olsun\" dedi.



Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneği lokal açılışına, Fikret Orman\'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Cengiz Günay ile taraftarlar katıldı.



Lokal açılışında konuşan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, dernek başkanı Atakan Tuncel ve yönetimini kutlayıp, \"Epey bir emek vermişler. İnşallah hayırlara vesile olsun. İnşallah burada güzel günleriniz geçsin. Bizim de size güzel günleri yaşatacak zamanımız, enerjimiz olsun. Hep beraber iyi mutlu günlerimiz olsun\" dedi.



Konuşmanın ardından Fikret Orman ve diğer protokol üyeleri açılış kurdelesini birlikte kesti. Lokali de gezen Orman, siyah-beyazlı taraftarların birlikte fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.