(Görüntülü) Fenerbahçe'nin yeni transferi Slimani imzayı attı

Damien Comolli: \"Islam Slimani 31 Mayıs 2019 tarihine kadar bizimle olacak\"



\"Islam Slimani Fenerbahçe\'ye gelmek için büyük bir motivasyon ve arzu gösterdi\"



\"Emre Akbaba iyi bir oyuncu \"



\"UEFA yetkilileriyle iletişimimizi kuruyoruz. Doğru yoldayız\"



\"Elimizde bir liste var ve bu listeyi takip etmeye çalışıyoruz\"



\"Alper çok iyi bir performans gösterip gol attı\"



\"Salih Uçan\'ın kiralık olarak Empoli\'ye gitti\"



\"Taraftarların maçtan sonra uzun süre beklemeleri kariyerimde görmediğim bir şey\"



\"UEFA ile iletişim halindeyiz\"





Islam Slimani: \"Bu kulüp için her şeyi yapacağım\"



\"İngiltere\'de daha az forma şansı buldum\"



\"Burada futbol oynamamda atmosfer etkili oldu\"



\"Feghouli imzadan sonra beni tebrik etti\"



\"Soldado çok büyük bir oyuncu\"









Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City\'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli Islam Slimani için imza töreni düzenledi. Ülker Stadı\'nda gerçekleşen imza töreninde Sportif Direktör Damien Comolli de yer aldı.



Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Damien Comolli, \"Leicester City ile Islam\'ın kiralık olarak transferi için anlaştık. Islam Slimani 31 Mayıs 2019 tarihine kadar bizimle olacak. Onu buraya getirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlk günden itibaren öncelikli istediğimiz oyuncuydu. Oda Fenerbahçe\'ye gelebilmek için motive ve istekliydi. Kulüpte son derece yoğun bir çalışma yürütüyoruz cumartesi günü oynayabilmesi için evraksal işlemler var. Bunları halledip cumartesi günü oynamasına sağlama gayreti içerisindeyiz\" dedi.



\"ISLAM SLİMANİ FENERBAHÇE\'YE GELMEK İÇİN BÜYÜK BİR MOTİVASYON VE ARZU GÖSTERDİ\"



Benfica maçında sarı-lacivertli takıma gol atabilecek şanslar geldidiğini ancak şanssız dakikalar yaşadıklarını aktaran Comolli, \"Sonuç farklı olur muydu kesinlikle zor. Biz Islam\'ı Benfica\'yla ilk maçı oynamadan gelmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Benfica\'dan günler önce buraya getirme çabası içine girmiştik. 3 paydaş var transferlerde. Oyuncuyu almak isteyen kulüp ve biz önceden anlaşmıştık. Ancak oyuncuyu satan kulüp henüz o noktaya gelmemişti. Bizde bunları zorlayacak durumda değildik. Islam Slimani Fenerbahçe\'ye gelmek için büyük bir motivasyon ve arzu gösterdi. Her gün beni arayıp konuşuyordu. Buraya kesinlikle gelmek istediğini aktardı. Ama Leicester\' in bakış açısı var. Bir anlaşma yapmak istemiyorlardı pek sizle. Parayla alakası olan bir durum değildi. Sadece konuşmak bile istemiyorlardı ayrılmasıyla alakalı\" ifadelerini kullandı.



\"EMRE AKBABA İYİ BİR OYUNCU \"



Comolli, Fransız basınını takip etmediğini ifade ederek şunları diye getirdi: \"Sizlerin yaptığınız çalışmaları takip ediyorum. Dedikodularla ilgili herhangi bir görüş belirtmeyeceğim. Emre Akbaba iyi bir oyuncu ama bunun dışında farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Bunun dışında bir şey diyemem.\"



\"UEFA YETKİLİLERİYLE İLETİŞİMİMİZİ KURUYORUZ. DOĞRU YOLDAYIZ\"



Finansal Fair Play\'de (FFP) kurallar çerçevesinde hareket etmeye çalıştıklarını dile getiren Comolli, \"UEFA yetkilileriyle iletişimimizi kuruyoruz. Doğru yoldayız. Başkanda daha önce açıkladı. Türkiye\'de futbolla ilgilenen herkes çok büyük bir sınırlamalar içerisinde olduğumuzu biliyor. Kulübün içindeki finansal durum belli. Aniden bir şeyler gelişebilir ancak kurallar çerçevesinde gerçekleşecek\" şeklinde konuştu.



\"ELİMİZDE BİR LİSTE VAR VE BU LİSTEYİ TAKİP ETMEYE ÇALIŞIYORUZ\"



Sarı-lacivertli takıma dahil edilen oyuncuların Premier Lig\'den geliyor olmasının tesadüf olduğunu ifade eden Comolli, \"Biz Avrupa\'daki her pazarı takip ediyoruz. İsviçre\'de de bunu söylemiştim. Elimizde bir liste var ve bu listeyi takip etmeye çalışıyoruz. Çok çok iyi tanıdığımız oyuncular var o listede. Bir sonraki transfer nerden gelecek söyleyemem. Önümüze çıkan fırsatlar böyle oldu. Herhangi bir transfer illa İngiltere olacak durumumuz yok\" diye konuştu.



\"ALPER ÇOK İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERİP GOL ATTI\"



Damien Comolli, \'öncelikle forvet yoktu gibi yorumlar bence Alper\'e yüklendiğimiz eleştiriler oluyor\' diyerek, \"Bence çok iyi bir performans gösterip gol attı. Belki onun pozisyonu 9 numaraya evrilecek. Salı günkü Alper\'in performansını göz ardı etmemeliyiz. Fernandao ile ilgili bir karar varken birçok faktör vardı. Haziran ayına dönsek yine aynı kararı verirdik. Doğru zamanda doğru hamleyi yaptık\" dedi.



\"SALİH UÇAN\'IN KİRALIK OLARAK EMPOLİ\'YE GİTTİ\"



Comolli, Salih Uçan\'ın kiralık olarak İtalya ekiplerinden Empoli\'ye satış opsiyonlu gittiğini ifade ederek şunları söyledi: \"Herhangi bir oyuncuyu satmak mecburiyetinde değiliz. FFP\'nin izin verdiği ölçüde bu parayı harcıyoruz. Şuanda düşündüğümüzde herhangi bir mecburiyetimiz yok. Hala arayışlarımızı devam ediyoruz. Ne istediğimizi biliyoruz ve bu isteklerimizi oyuncu satmadan gerçekleştirmeyi biliyoruz. Ozan Tufan\'I gönderme düşüncemiz yok. Kendisi milli bir oyuncu. Kendisini satma düşüncemiz yok\" şeklinde konuştu.



\"TARAFTARLARIN MAÇTAN SONRA UZUN SÜRE BEKLEMELERİ KARİYERİMDE GÖRMEDİĞİM BİR ŞEY\"



Bursaspor maçında atmosferin çok iyi olduğunu dile getiren Damien Comolli, \"Salı günü atmosfer çok farklıydı. İnanılmaz bir destek vardı. Son derece etkilendim. Başkan ve yönetimle takım ve taraftarlar arasındaki bağ çok güzeldi. Taraftarların maçtan sonra uzun süre beklemeleri kariyerimde görmediğim bir şey. Takım ve oyuncular için son derece duygusal anlardı. Taraftarların bu desteklerini her bir oyuncuya aynı şekilde göstermeleri gerekiyor. Ne birileri daha fazla hak etti ya da negatif gelinmesi hak etti. Kadroda olan 18 oyuncuda ellerinden gelen her şeyi yaptılar\" dedi.



\"UEFA İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ\"



UEFA ile iletişim halinde olduklarını ve FFP hakkında görüştüklerini kaydeden Comolli, \"Herhangi bir rahatlık genişlik sağlamadılar. Kuralları aynı şekilde takip ediyoruz. Anlaşmaları takip ediyoruz. Onlara bir sorumuz olduğunda soruyoruz. Ama oyuncu alabilmek için oyuncu satma zorunluluğumuz yok anlaşmamız doğrultusunda ilerliyoruz. Bir oyuncu satarsak hakkımız olduğu için satacağız. Eski yıllarla alakalı yorum yapmak istiyorum. Hem başkanımız hem asbaşkanımız hem ben en iyi şekilde bu diyologları yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz\" diye konuştu.



ISLAM SLİMANİ: \"BU KULÜP İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM\"



Fenerbahçe\'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Cezayirli santrfor, \"Damian\'a gerçekten teşekkür ediyorum buraya gelme fırsatı bulduğum için. Bu kulüp için her şeyi yapacağım. Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok iyi bir takımız. Karşımızda Benfica olmasına rağmen maçın kazanma şansımız daha yüksekti. Her zaman çalışmaları sürdürmeliyiz. Bu sezon her zaman daha iyi işler yapabilecek bir takım olduğumuzu Benfica maçında gördüm\" dedi.



\"İNGİLTERE\'DE DAHA AZ FORMA ŞANSI BULDUM\"



Islam Slimani, Portekiz\'e kıyasla İngiltere\'de daha az forma şansı bulduğunu dile getirerek, \"İklim ve ortamı farklı. Geçtiğimiz yıl .çok fazla sakatlık yaşadım. Gol sayılarında farklarda bu yüzden oldu. Oynadığım maçlarda asist ve gol sayılarımın fena olmadığını görebiliriz\" ifadelerini kullandı.



\"BURADA FUTBOL OYNAMAMDA ATMOSFER ETKİLİ OLDU\"



Sarı-lacivertli ekibe dahil olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Slimani, \"Tek düşüncem burada olmaktı. Derbilerle ilgili konuşmak gerekirse ortam ve atmosferlerinin sıra dışı olduğunu biliyorum. Son maçta ve derbilerde bu ortamın nasıl hale geleceğini düşünüyorum. Her futbolcunun oynamak istediği atmosfer buralar. Burada futbol oynamamda atmosfer etkili oldu. Feghouli\'nin Milli Takımdan arkadaşım ve kendisi konuştuk. İmzadan sonra beni tebrik etti. Çok fazla Fransızca konuşan arkadaşım var takımda. Avrupa\'da 6 yıldır oynadığım için İngilizce, Protekizce ve Fransızca konuşabiliyorum. Futbol artık çok dilli bir duruma geldi. Bir dil problemim olmayacak\" şeklinde konuştu.



\"SOLDADO ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU\"



Cezayirli futbolcu, sarı-lacivertli ekipte yer alan Soldado ile ilgili çok fazla konuşmaya gerek olmadığını ifade ederek, \"Çok büyük bir oyuncu. Takım içi böyle bir rekabet olması iyidir. Formayı almak için herkes savaşacak ve bu durum takımın faydasına olacak. Bu haftaki maça hazırmıyım, 90 dakika oynarmıyım ona hoca karar verecek. Kim 90 dakikaya çıkarabilir ona karar verecek hocamızdır. Ben forvette oynuyorum. Takıma katkı sağlamak için buradayım. Atabildiğim kadar fazla gol atmak istiyorum\" dedi.