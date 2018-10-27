(Görüntülü) Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Salonda geçmiş toplantılardan farklı olarak basın mensuplarının yer aldığı bölüme şerit çekildi Bunun üzerine de salondaki foto muhabirleri, bu kararı protesto ederek salondan ayrıldı Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHA Fenerbahçe Kulübü\'nün ekim ayı Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde gerçekleştiriliyor. Toplantı, basın mensuplarına ayrılan dar alan nedeniyle sıkıntı yaşandı. Akreditasyonla içeriye alınan basın mensupları, kendileri için ayrılan dar alan nedeniyle kulüp yetkililerine şikayetlerini iletti. Salonda geçmiş toplantılardan farklı olarak basın mensuplarının yer aldığı bölüme şerit çekildi. Salonun en arkasında dar alanda çalışmaları istenen basın mensuplarının bu alandan çıkmaları yasaklandı. Foto muhabirlerinin de sadece başkanın konuşması sırasında kürsüye gidebileceği, onun dışında kesinlikle bulundukları alandan dışarı çıkmalarının yasak olduğu bildirildi. Bunun üzerine de salondaki foto muhabirleri, bu kararı protesto ederek salondan ayrıldı.