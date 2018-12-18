(Görüntülü) Fenerbahçe Başkanı Koç'tan yaralı taraftara ziyaret

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) SPOR Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde tribünden merdiven boşluğuna düşen sarı lacivertli taraftarı Kulüp Başkanı Koç ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti.



Taraftar Soner Ergen, tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Ergen\'i maç sonrası taraftarlar ziyaret etti. Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Soner Ergen için kan ihtiyacı bulunduğunu açıkladı ve taraftarları kan vermek için hastaneye davet etti.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Ergen\'e ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim, Ergen\'in doktorundan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.