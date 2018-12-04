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(Görüntülü) Fehmi Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) İş adamı Fehmi Babacan son yolculuğuna uğurlandı

04 Aralık 2018 20:01

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) İş adamı Fehmi Babacan son yolculuğuna uğurlandı. Dün gece vefat eden Babacan Holding kurucusu ve onursal başkanı Fehmi Babacan Florya Basınköy Camii\'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Merhum iş adamının oğulları İbrahim ve Mehmet Babacan taziyeleri kabul etti. Babacan, kılınan cenaze namazına müteakip Küçük Halkalı Mezarlığı\'na defnedildi. FEHMİ BABACAN HAKKINDA Fehmi Babacan 1949 yılında Gaziantep\'te doğdu. Babacan, 1997 yılında oğulları İbrahim ve Mehmet Babacan ile birlikte Babacan Yapı\'yı kurdu. Babacan Holding gayrimenkul, inşaat, turizm ve enerji sektöründe faaliyet gösteriyor.

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