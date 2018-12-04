(Görüntülü) Fatih'te yol kavgası kanlı bitti

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te bir kişi, yol verme nedeniyle kavga ettiği İETT sürücüsü Halil Uzel\'i ayağında vurdu. Hafif şekilde yaralanan Uzel, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, Dervişali Mahallesi Draman Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs sürücüsü Halil Uzel, aracını park ettiği sırada arkasından gelen 34 RD 9330 plakalı otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü aracından inerek Halil Uzel\'e silahla ateş etti. Olay hafif yaralanan Uzel, Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.



Bir görgü tanığı, \"Otobüs tam hareket ediyordu ki, yol sıkıştı. Otobüs ileriye aldı. Sonra siyah bir araç geldi. Otobüs şoförüne küfür etti. Sonra araçtan indi ve aracın sürücüsü otobüs sürücüsüne ateş etti\" dedi.