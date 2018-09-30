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(Görüntülü) Fatih'te boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Murat SOLAK İSTANBUL, (DHA) - FATİH  Yenikapı sahilindeki kayalıklarda boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu

30 Eylül 2018 16:22

Murat SOLAK İSTANBUL, (DHA) - FATİH  Yenikapı sahilindeki kayalıklarda boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre saat 08.00 sıralarında Yenikapı sahil kayalıklarında balıkçılar bir erkek cesedi gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Ekipler, yaptığı inceleme sonucunda cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu, boğazının kesildiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi.  Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi için Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın cinayet olması ihtimali üzerine çalışma başlattı.

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