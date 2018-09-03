(Görüntülü) Eylül'ün hedefi, muay thaide dünya şampiyonluğu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da geçen yıl muay thai sporuna başladıktan sonra 10 ayda Türkiye şampiyonu olan Eylül Sultan Daşgıran (11), Uluslararası Karadeniz Kupası\'nda ilk kez giydiği milli takım formasıyla altın madalya kazandı. Eylül, uzun yıllar milli takımda yer alıp dünya şampiyonu olmayı istediğini söyledi.



Antalya\'da ailesinin yönlendirmesiyle geçen yıl jimnastik sporunda yaz okulu eğitimlerine katılan Eylül Sultan Daşgıran, antrenman yaptığı salonun karşısında muay thai çalışan genç sporculardan etkilendi. Muay thai sporu yapmaya karar veren Eylül, 10 aylık antrenman sürecinde il birinciliği, ardından Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Geçen ay Çanakkale\'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında 46 kilo 100 gram ağırlığında olduğu için 46 kilo üstü kategorisinde kendinden büyük sporcularla eşleşen Eylül, 4 rakibini yenerek altın madalyaya ulaştı.



10 Bin Kişilik Spor Salonu\'nda antrenörü Yasin Urlu yönetiminde çalışan Eylül, 22- 26 Ağustos\'ta Ukrayna\'da düzenlenen Muay Thai Uluslararası Karadeniz Kupası\'na katıldı. Turnuvada ilk defa giydiği milli formayla altın madalyanın sahibi olan Eylül, \"Milli takımla ilk şampiyonamda altın madalya aldığım için çok mutluyum. Hedefim uzun yıllar milli formayı giyerek dünya şampiyonluğu kazanmak\" dedi.



JİMNASTİK YAPARKEN MUAY THAİ SPORUNU SEVDİ



Jimnastik çalışmaları sonrası muay thai antrenmanı yapan sporcuları izledikten sonra ringe çıkmak istediğini anlatan Eylül, \"Jimnastik sporunda yaz okuluna başladım. Muay thai antrenmanını izlerken çok beğendim. Bu sporu yapmaya karar verdim. 1 yıl antrenman yaptıktan sonra il birincisi ve Türkiye şampiyonu oldum. Son olarak Ukrayna\'da yapılan Uluslararası Karadeniz Muay Thai Kupası\'nda altın madalya kazandım\" diye konuştu.



\'DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM\'



Eylül\'ün antrenörü Yasin Urlu da sporcusunun ilk senesinde fiziki olarak geçtiği bazı testlerden iyi performans çıkarmasıyla gelecekte başarılı olacağına inandıklarını anlattı. Eylül\'ün ilk senesinde küçük yaşına rağmen beklenmedik başarı yakaladığına değinen Urlu, \"Türkiye şampiyonasında kendisi 46 kilo 100 gram ağırlığında olduğu için 60 kiloya kadar ağırlığa sahip sporcularla ringe çıktı. Burada 4 rakibini de kısa sürede yenerek şampiyonluk yaşadı. Karadeniz Kupası\'nda Eylül\'den altın madalya bekliyorduk ve kazandı. Uzun yıllar milli formayı giyeceğini ve dünya şampiyonu olacağına inanıyoruz\" dedi.



GELECEK YIL DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI ANTALYA\'DA



Urlu, gelecek yıl Antalya\'da Dünya Gençler Muay Thai şampiyonası düzenleneceğini, bu şampiyonanın ülkemizde en son 7 yıl önce İstanbul\'da yapıldığını anlattı.



