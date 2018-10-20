(Görüntülü) Eskişehir'de 114 kişi kumar oynarken yakalandı

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin 7 ayrı adrese düzenlediği baskında kumar oynayan 114 kişiye 259\'ar lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gece saatlerinde kent merkezinde bulunan 2\'si dernek lokali, 5\'i \'bitirimhane\' olarak nitelendirilen 7 ayrı iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında \'tombala\' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 114 kişiye 259\'ar lira olmak üzere toplam 29 bin 526 lira idari para cezası uygulandı. 5 işletme sahibi ile dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi de gözaltına alındı. Polis ekipleri, tombala makineleri ile kumar malzemelerine el koydu.