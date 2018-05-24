T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Erzurum'da sel, yolu kapattı

Murat AYDIN/TORTUM (Erzurum), (DHA)- ERZURUM- Artvin karayolu, dün etkili olan sağanak sırasında meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı

24 Mayıs 2018 16:13

Murat AYDIN/TORTUM (Erzurum), (DHA)- ERZURUM- Artvin karayolu, dün etkili olan sağanak sırasında meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol, yaklaşık 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Erzurum\'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, Tortum ilçesinde sele neden oldu. Erzurum- Artvin karayolu, Atksukapı mevkiinde sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgedeki köylerde tarım arazileri de su altında kaldı. Jandarma ve Karayolları\'na ait iş makinelerinin çalışmasıyla karayolu, yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Sel, bölgedeki sürücüler tarafından cep telefonlarının kameralarıyla kayda alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat AYDINTORTUM Erzurum DHA ERZURUM ArtvinYolErzurumYağış TortumErzurum ArtvinAtksukapıBölgedekiJandarmaKarayollarıSel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24